Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: da domani nuove regole sul green pass, allarme Oms: vaccinazioni rallentano in Europa

Nuovi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 4.257 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su 109.803 tamponi e 53 morti. Il tasso di positività risale ed ora è al 3.9%. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Sempre alto il numero di contagi in Sicilia, passata in zona gialla. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Otto su 10 nuovi contagi covid provengono da Sicilia e Sardegna. Green Pass, Ricciardi: "Solo per i vaccinati", da mercoledì sarà obbligatorio anche su treni e aerei. Gimbe: "Preoccupa durata copertura vaccinale". Brusaferro (Iss): "Col vaccino è possibile controllare il virus". Nel nuovo bollettino Covid i dati dei non vaccinati saranno separati da quelli dei vaccinati. Prosegue la campagna vaccinale in Italia: sono 77.177.188 le dosi di vaccini anti covid somministrati mentre sono oltre 37 milioni le persone completamente vaccinate (il 70% della popolazione over 12). Nel mondo 216 milioni di casi e 4,5 milioni di morti per Coronavirus. In Germania 4.599 nuovi casi e dieci morti covid in 24 ore. Israele, terza dose disponibile per tutti i vaccinati. Oms, "seri timori" per rallentamento tasso vaccinazione in Europa: si temono oltre 200mila morti fino a dicembre.