Come scaricare il Green Pass senza aver fatto il vaccino Il Green Pass può essere scaricato anche senza aver ricevuto il vaccino. Ad esempio presentando un certificato di guarigione risalente ai sei mesi precedenti o effettuando tampone con esito negativo. In questo caso la Certificazione Covid sarà valida per 48 ore. Vediamo quindi come ottenere il Green Pass senza vaccino e i casi di esenzione dall’obbligo.

A cura di Annalisa Girardi

È possibile scaricare il Green Pass senza vaccino? Sì, la Certificazione Covid si può ottenere anche senza aver ricevuto il vaccino. Ad esempio attraverso un certificato di guarigione dal coronavirus o effettuando tampone con esito negativo. Inoltre ci sono dei casi particolari di esenzione dal Green Pass, specificati dalla circolare del ministero della Salute dello scorso 4 agosto. Vediamo quindi quali sono tutte le opzioni possibili per avere il Green Pass anche senza aver fatto il vaccino e come scaricarlo in quel caso.

Come ottenere il Green Pass senza vaccino con guarigione dal Covid

Per prima cosa il Green Pass può essere automaticamente ricevuto non solo da chi effettua il vaccino, ma anche da chi ha contratto il coronavirus ed è guarito nei sei mesi precedenti. Sul sito del governo, tra le domande frequenti, si legge: "Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione". E si specifica, per i guariti: "La trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva". In questo caso la Certificazione Covid sarà valida per sei mesi, come precisa il portale del governo: "Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi)".

Come scaricare il Green Pass dopo un tampone negativo

Si può scaricare la Certificazione Covid anche dopo essere risultati negativi a tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti. Anche in questo caso, come specificano dal governo "la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata". In questo caso, la validità per 48 ore dall'ora del prelievo.

Chi è esente dal vaccino e non deve esibire il Green Pass

Alcune persone possono essere esonerate dall'obbligo di mostrare la Certificazione Covid. Si tratta in primis dei bambini sotto i 12 anni, che sono esentati in quanto il vaccino anti Covid per loro non è stato approvato. Lo stesso vale per tutte le persone che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche. Il portale del governo precisa: "Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un Green Pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 30 settembre una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".