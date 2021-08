Covid Campania, 471 nuovi contagi e 12 morti: bollettino di martedì 31 agosto In Campania ci sono 471 nuovi casi Covid, emersi dall’analisi di 20.996 test (tra molecolari e antigenici rapidi). Ci sono stati altri 12 decessi (9 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri). Aumenta l’occupazione delle Terapie Intensive. I dati del bollettino di oggi, 31 agosto 2021, diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

I nuovi positivi Covid in Campania sono 471, emersi dall'analisi di 20.996 test, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi; la percentuale di positivi è quindi del 2,24%. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Campania, col bollettino di oggi, 31 agosto 2021. Si registrano altri 12 decessi, dei quali 3 avvenuti nelle ultime 48 ore e altri 9 morti in precedenza ma registrati ieri (il bollettino, come sempre, fotografa la situazione alla mezzanotte precedente). Sale quindi a 445.777 il numero dei casi totali in Campania dall'inizio dell'epidemia e a 7.741 quello delle vittime.

In regione le persone ricoverate per Covid sono 402. Di queste, 379 (+13) in degenza ordinaria e area non critica, su 3.160 posti disponibili (tra strutture pubbliche e offerta privata), e 23 (+5) in Terapia Intensiva, con 656 posti letto disponibili. Il tasso di occupazione dei posti letto resta stabile per quanto riguarda l'area non critica, passando 9,55% a 9,89% (la percentuale è calcolata sul totale di posti di area non critica, circa 3.830 ma leggermente variabile, comunicata dalla Regione quotidianamente al Ministero). Più significativo, invece, l'aumento di posti occupati in Terapia Intensiva, che passa dal 2,74% registrato ieri al 3,51% di oggi.

I dati del bollettino di oggi mostrano un ulteriore calo dell'incidenza settimanale, ovvero l'indice che misura la velocità di diffusione del contagio: con 3.493 casi registrati negli ultimi sette giorni, è di 61,5 nuovi contagiati per 100mila abitanti; ieri l'incidenza settimanale registrata era di 62,55. L'incidenza settimanale è uno dei parametri considerati per il "colore" delle regioni: la soglia della zona bianca è fissata in 50 nuovi contagi per 100mila abitanti, ma per il passaggio in zona gialla deve esserci anche una percentuale di occupazione dei posti letto superiore al 15% per l'area non critica e al 10% per la Terapia Intensiva.