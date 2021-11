Covid, le news di oggi: variante Omicron è “altamente trasmissibile”; Iss: nessuna evidenza che provochi malattia più grave

Le notizie e gli aggiornamenti di oggi, martedì 30 novembre, sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Nell’ultimo bollettino 7.975 contagi e 65 decessi.La variante Omicron è "altamente trasmissibile" e richiede "un'azione urgente” secondo i ministri della Sanità del G7. In Italia i sindaci chiedono al governo l’obbligo di mascherina all'aperto dal 6 dicembre al 15 gennaio. Ad oggi sono 33 in totale i casi confermati di variante Omicron segnalati in Europa, compresi quelli in Italia. Prosegue la campagna vaccinale: piano di Figliuolo per quasi 5 milioni di dosi entro metà dicembre. Dal 23 dicembre partono le somministrazioni sotto gli 11 anni. A scuola cambiano ancora le regole Covid: se c’è un caso tutta la classe va in quarantena.

Nel mondo 262.203.422 contagi. Il Regno Unito anticipa le terze dosi di vaccino. Negli Usa i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) affermano che tutti gli adulti dai 18 anni in su "dovrebbero" ricevere un booster del vaccino anti Covid.

