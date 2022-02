Covid Italia, le news di oggi: Green pass illimitato dopo terza dose di vaccino e niente divieti in zona rossa, Draghi: “Pronti a riaprire”

Ultimi aggiornamenti dell'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 3 febbraio. Nel bollettino dei contagi di ieri si contano 18.994 contagi e 395 morti per Coronavirus. Agenas: in calo i posti occupati nelle terapie intensive di 11 regioni. Ok del Cdm a nuovo decreto su quarantena per gli studenti e durata Green Pass per persone con terza dose e guariti; niente più divieti anche in zona rossa. Draghi: "Pronti a riaprire" Crisanti: “Stop al Green pass, siamo al 90% di immunizzati”. Vaccino, aggiornamento Italia: 128.758.201 dosi somministrate. Vaccino under 5, Pfizer chiede l'ok a Fda.

Nel mondo 385 milioni di contagi e 5.7 milioni di decessi. Oms, sottovarianti di Omicron presenti in 57 Paesi. Addio mascherina e Green Pass, la Danimarca revoca le restrizioni. La Germania supera i dieci milioni di contagi Covid. Premier Portogallo positivo 2 giorni dopo vittoria in elezioni. Nuovi record di casi in Repubblica Ceca (57.195) e Russia (quasi 126 mila).

