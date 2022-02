Covid Campania, oggi 10.178 contagi e 42 morti: bollettino di giovedì 3 febbraio 2022 Poco più di 10mila casi in Campania, calano anche i ricoveri. Ancora alto invece il numero di decessi: 42 nell’ultimo bollettino, 20 nelle ultime 24 ore.

Sono 10.178 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 77.974 tamponi analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia. Dei nuovi casi, sono 2.579 quelli emersi da 24.120 tamponi molecolari, mentre altri 7.599 nuovi positivi sono emersi da 53.854 tamponi antigenici rapidi.

Ancora alto il numero dei decessi in Campania: 42 i morti nell'ultimo bollettino, di cui 20 nelle ultime 48 ore e altri 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Calano i ricoveri per Covid: sono 1.458 le persone negli ospedali della Campania ricoverate, di cui 84 in terapia intensiva ed altri 1.354 pazienti nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto disponibili ed occupati su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 84

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.354

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Dati che confermano l'analisi della Fondazione Gimbe, che nel consueto bollettino settimanale aveva indicato un calo della curva del contagio, con l'incidenza abbassatasi di molto in Campania e con i ricoveri e i contagi altrettanto in fase calante. Resta invece alto il numero dei decessi, che negli ultimi giorni ha drasticamente avvicinato la Campania a quota diecimila morti da inizio pandemia. Ma con l'aumento delle vaccinazioni in corso e il conseguente calo dei contagi, anche questo numero è destinato a calare bruscamente nei prossimi giorni.