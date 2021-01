Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia dove i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 14.372 secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salutesulla situazione epidemiologica del nostro Paese. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.515.507. Nell’ultima giornata sono stati registrati 492 morti per Covid per un totale di 87.381 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 1.953.50 (+17.220). I casi attualmente positivi sono474.617, di cui 20.778 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.288. Ecco i dati regione per regione:

Lombardia: +2.603

Veneto: +572

Piemonte: +1.062

Campania: +1.313

Emilia Romagna: +1.265

Lazio: +1.263

Toscana: +620

Sicilia: +994

Puglia: +1159

Liguria: +372

Friuli Venezia Giulia: +642

Marche: +429

Abruzzo: +268

Sardegna: +237

P.A. Bolzano: +562

Umbria: +369

Calabria: +302

P.A. Trento: +207

Basilicata: +42

Molise: +83

Valle d'Aosta: +8

Oggi in Italia il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sulla situazione epidemica del nostro Paese fornisce gli indici Rt nazionale e regionali che porteranno al cambiamento di colore per alcune regione: Piemonte, Veneto e Liguria verso la zona gialla ma ancora con tanto arancione. Oggi atteso anche il via libera al vaccino anticovid Astrazeneca da parte di Ema , l'agenzia europea del farmaco. Poco dopo l'Agenzia italiana del farmaco, l'Aifa, dovrebbe invece specificare che AstraZeneca andrà utilizzato solo per le persone con meno di 65 anni. In Italia oltre 1,7 milioni di dosi somministrate e 381mila persone completamente vaccinate.

Intanto continua il braccio di ferro sui ritardi nel consegne dei vaccini tra l'azienda farmaceutica Asrazeneca e l'Ue che valuta mezzi legali per garantire le forniture. Lo ha indicato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lettera a diversi leader, specificando che Bruxelles potrebbe utilizzare l'articolo 122 del Trattato sul suo funzionamento per assicurarsi legalmente la fornitura contrattuale dei vaccini anti-Covid. Nel Mondo 101 milioni di casi e quasi 1,2 milioni di morti. In Portogallo ospedali al collasso e divieto di viaggi all'estero per i cittadini. Il Brasile supera i 9 milioni di contagi e oltre 220mila morti confermandosi uno dei Paesi più colpiti.