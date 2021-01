La Lombardia torna in zona gialla da domenica 31 gennaio. Dopo i giorni il caos scoppiato a causa dei dati sbagliati che Regione Lombardia avrebbe comunicato all'Istituto Superiore di Sanità, la Regione abbandona ufficialmente la zona arancione ed entra in un periodo con restrizioni meno rigide. Via libera dunque alla riapertura di bar e ristoranti e allo spostamento all'interno della regione. Restano vietati gli spostamenti tra regioni. Le nuove regole valgono fino al 15 febbraio.

Fontana: I lombardi meritano riduzione delle restrizioni

La notizia trapelata al termine della riunione della Cabina di regia nazionale è stata confermata dal presidente della Regione, Attilio Fontana. “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. “È stata una settimana certamente difficile – ha spiegato il governatore – abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l'attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”

Lombardia zona gialla: come cambiano gli spostamenti

A far tirare prima di tutto un respiro di sollievo è soprattutto la libertà di spostamento: a partire da oggi infatti i cittadini lombardi potranno tornare a spostarsi tra un comune e l'altro senza necessità di compilare l'autocertificazione durante l'orario di coprifuoco. Seppur si allentano le restrizioni sugli spostamenti, resta il coprifuoco valido tutti i giorni dalle 22 alle 5: le uniche concessioni durante questa fascia oraria restano riservate a chi avrà comprovate esigenze di lavoro o di salute come previsto dal Dpcm. Lo spostamento da una regione all'altra resta invece vietato.

Lombardia zona gialla: riaprono bar e ristoranti

Insieme al via libera agli spostamenti si rialza la saracinesca delle attività commerciali, in particolare di bar e di ristoranti: i locali infatti potranno riaprire al pubblico tutti i giorni fino alle 18. Basta servizio d'asporto esclusivo: sarà possibile fare colazione, brunch e pranzo seduti al tavolo, così come sarà possibile consumare cibo e bevande nel pomeriggio fino alle 18. Restano sempre valide però le regole di sicurezza anti contagio. Bisognerà rispettare all'interno del locale sempre le norme di distanziamento sociale, l'uso di gel igienizzanti e della mascherina. Oltre le 18 sarà consentito solo il servizio d'asporto e le consegne a domicilio. E ancora: per quanto riguarda i negozi, invece, in zona gialla c'è la possibilità di restare visitabili ai cittadini fino alle 21, mentre resteranno chiusi all'interno dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Qui, potranno alzare la saracinesca solo farmacie, parafarmacie, supermercati ed edicole. Soffre però ancora la cultura: confermata, infatti, la chiusura di musei e teatri.