Covid Italia, news di oggi: da domenica stop al Green pass. Nuova ordinanza sulle mascherine, prorogato l’obbligo al chiuso

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi venerdì 29 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 69.204 nuovi casi e 131 morti. Tasso di positività al 15,7%. Giù ricoveri e terapie intensive. Speranza firma l'ordinanza: "Proroga per le mascherine al chiuso fino al 15 giugno". Resteranno obligatorie in ambito sanitario, ospedali e Rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, negli studi professionali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Stop al Green pass da domenica.

Nel mondo 512.225.941 contagi e 6.230.957 morti. In CIna lockdown in 46 città per 343 milioni di persone. In USA Moderna chiede autorizzazione all'FDA per il vaccino Covid a bambini under 6.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0