Covid Lazio, bollettino di venerdì 29 aprile: 5.595 nuovi casi e 11 morti, 2.599 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, venerdì 29 aprile 2022: sono 5.595 i nuovi positivi, di cui 2.599 a Roma, mentre i morti registrati sono 11.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, venerdì 29 aprile, si contano 5.595 nuove persone contagiate dal coronavirus all'interno della regione Lazio. Nelle ultime 24 ore, il rapporto fra il numero di test effettuati e le persone contagiate è diventato del 16,7%: il numero di test effettuati, infatti, è di 33.320 in totale, di cui 7.525 tamponi molecolari e 25.795 tamponi antigenici.

Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, oggi sono state registrate anche 5.676 persone guarite e 11 morti, 5 in meno rispetto a ieri. I pazienti positivi, infine, sono 2.599 a Roma città e 1.836 nelle province.

Ricoveri e terapie intensive

Nella regione Lazio si contano 156.300 attuali casi positivi. Fra questi, 155.086 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, mentre nelle strutture ospedaliere si contano 1.150 persone ricoverate nei reparti ordinari, 8 in meno rispetto a ieri e nelle terapie intensive altre 64, 4 in meno sempre rispetto a ieri.

Leggi anche Le mascherine a scuola rimarranno obbligatorie fino alla fine dell'anno scolastico

I morti totali dall'inizio della pandemia sono stati 11.102, mentre 1310.793 le persone guarite, a fronte di 1478.195 casi totali presi in esame.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.102 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 731 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 766 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 239 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 467 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 759 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 587 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 266 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.