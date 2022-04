Covid Campania, oggi 6.662 contagi e 7 morti: bollettino di venerdì 29 aprile 2022 In Campania ci sono 6.662 nuovi positivi, emersi da 34.488 test; si registrano altri 7 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, 29 aprile 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 6.662 i nuovi casi di Covid registrati in Campania, al fronte di 34.488 test analizzati; la percentuale di positività, ovvero il rapporto tra i casi riscontrati e i test analizzati, è quindi del 19,31%, leggermente più alta rispetto a quella rilevata col precedente aggiornamento (18,73%). Si aggrava il bilancio delle vittime: con 7 nuovi morti (4 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) sale a 10.274 il numero dei decessi attribuibili al coronavirus in Campania dall'inizio dell'epidemia. I nuovi dati sono stati diffusi dalla Regione col bollettino dell'Unità di Crisi di oggi, 29 aprile 2022, che come sempre fotografa la situazione alla mezzanotte precedente.

Dei nuovi positivi, 5.944 sono risultati tali al test antigenico (su 26.635 tamponi) e 718 al molecolare (su 7.853 tamponi). Rispetto ai dati diffusi col bollettino di ieri, 28 aprile, cala il numero dei ricoverati: in Terapia Intensiva alle 23:59 di ieri c'erano 40 persone (-2 rispetto all'aggiornamento precedente, su un totale di 551 posti disponibili, quindi con una percentuale del 7,2%); il calo più evidente c'è stato in degenza ordinaria Covid, dove i posti letto occupati sono passati da 746 a 726 (-20, su complessivi 3.160 posti letto disponibili tra offerta pubblica e privata, con una percentuale di occupazione di circa il 22,97%).

Covid Campania, i posti letto occupati negli ospedali