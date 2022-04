Covid Campania, oggi 7.313 contagi e 10 morti: bollettino di giovedì 28 aprile 2022 Questi i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore.

A cura di Valerio Papadia

Sono leggermente inferiori rispetto a ieri i dati relativi ai contagi da Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 7.313, a fronte di 39.039 tamponi analizzati complessivamente (suddivisi in 11.134 test molecolari e 27.959 test antigenici). Come precisa il bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale, dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 945 sono emersi dall'analisi di tampone molecolare e 6.368 sono emersi invece dall'analisi di tampone antigenico. In netta diminuzione, invece, il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesa al 18,73%, mentre ieri era stato del 21,18%. Si registrano, infine, 10 morti: come specificato nel bollettino odierno, però, otto decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre i restanti due si sono verificati in precedenza, ma sono stati registrati soltanto ieri.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Altalenanti, invece, i dati per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali della Campania. Nei reparti di terapia intensiva, sono 42 le persone ricoverate, vale a dire due in più rispetto a ieri; scende, invece, il numero delle persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, che sono 746, ovvero cinque in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: