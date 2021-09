Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: in Italia casi in calo, dal Cts ok aumento capienza per stadi, cinema e teatri

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di oggi, martedì 28 settembre. Nel bollettino di ieri 1.772 contagi e 45 morti per Covid. Il CTS ha deciso: ok ad aumento della capienza di stadi, cinema, teatri e musei. Il Ministero: "Terza dose a popolazione su base dati e andamento epidemia". Cartabellotta: "Presto per dire se ci sarà aumento dei contagi dopo la riapertura delle scuole".

Nel mondo oltre 4,7 milioni i morti, oltre 6 miliardi dosi somministrate. Il Presidente Usa Biden ha ricevuto la terza dose di vaccino Covid. La Norvegia ha eliminato tutte le restrizioni anti-Covid grazie al boom di vaccini.

