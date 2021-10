Covid, le notizie di oggi, in Italia oltre un milione di dosi booster. Ue: “Contagi di nuovo in aumento in tutti gli Stati”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Continua a crescere il numero dei contagi e dei morti covid in Italia così come il tasso di positività che si attesta all'1%. Nell'ultimo bollettino registrati 4.598 nuovi casi e 50 decessi. Draghi: "Italia ha riaperto ma non dimenticare difficoltà". Si va vero la terza dose di vaccino per tutti. Per il commissario Figliuolo l'obiettivo è di arrivare al 90% dei vaccinati completi. In Italia sono 44.5 milioni i vaccinati completi pari all'82,52 % della popolazione over 12. Sono oltre un milione invece le dosi booster pari al 35,27 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose. Oggi l'Aifa valuterà i richiami per i vaccinati con Johnson e Johnson.

"I casi di Covid-19 sono di nuovo in aumento in tutti gli Stati Ue". Lo scrive su Twitter la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides, aggiungendo: "Il messaggio ai cittadini di tutto il mondo è lo stesso: fidatevi della scienza sui vaccini!". In Europa si indaga sul furto dei codici che permettono la generazione dei QR code per il green pass: Sogei ha annullato tutti i certificati generati con quelle chiavi. Nel mondo 245 milioni di casi e oltre 4,9 milioni di morti covid. Mosca torna in lockdown. In Brasile Rio toglie obbligo di mascherina all'aperto. Nel Regno Unito quasi 44mila nuovi casi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti