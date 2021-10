Quali sono le province dove stanno aumentano i contagi Covid regione per regione Quali sono le province in cui si sono registrati più casi Covid oggi? Secondo il bollettino di mercoledì 27 ottobre a preoccupare sono soprattutto quelle di Roma e Napoli, ma la crescita è significativa anche a Trento e Bolzano. Si consolida così un trend di ripresa dell’epidemia che si osservava già da giorni.

A cura di Ida Artiaco

Aumentano seppur lentamente i casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 4.598 secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, con il tasso di positività che si attesta all'1%. In alcune province, in particolare, la curva dei contagi è in salita, confermando un trend che si sta andando consolidando da giorni. Come ha già spiegato Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), è passato da 30 a 45 il numero delle province nelle quali il valore dell'incidenza è salito di almeno il 40% rispetto a quello dei sette giorni precedenti. Nell'elenco sono presenti anche Roma e Torino. Tra queste, 16 hanno raggiunto il valore-soglia di 50 casi a settimana per 100mila abitanti.

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale. Si segnala in particolare l'impennata di contagi in provincia di Napoli (348 casi, +0,13% rispetto al giorno precedente) e in quella di Roma (+369 casi e +0,13%). Male anche Bolzano (+158 e +0,20% rispetto al giorno precedente) e Trieste, capitale italiana delle manifestazioni No Green pass (+155 e +0,64% di casi).

Lombardia:

Brescia: +57 (+0,05%)

Monza Brianza: +63 (+0,08%)

Milano: +171 (+0,06%)

Veneto:

Venezia: +86 (+0,11%)

Padova: +156 (+0,17%)

Vicenza: +98 (+0,13%)

Campania:

Caserta: +120 (+0,17%)

Napoli: +348 (+0,13%)

Salerno: +83 (+0,11%)

Emilia-Romagna:

Ravenna: +41 (+0,12%)

Bologna: +88 (+0,09%)

Forli-Cesena:+58 (+0,14%)

Lazio:

Viterbo: +26 (+0,15%)

Latina: +67 (+0,17%)

Roma: +369 (+0,13%)

Piemonte:

Alessandria: +25 (+0,08%)

Torino: +121 (+0,06%)

Cuneo: +37 (+0,07%)

Sicilia:

Siracusa: +42 (+0,17%)

Catania: +72 (+0,09%)

Palermo: +67 (+0,08%)

Toscana:

Firenze: +67 (+0,08%)

Lucca: +38 (+0,13%)

Pisa: +44 (+0,13%)

Puglia:

Bari: +82 (+0,08%)

Taranto: +67 (+0,16%)

Lecce: +46 (+0,14%)

Trentino:

Bolzano: +158 (+0,20%)

Trento: +60 (+0,12%)

Friuli Venezia Giulia:

Udine: +57 (+0,11%)

Trieste: +155 (+0,64%)

Gorizia: +27 (+0,19%)

Marche:

Pesaro/Urbino: +24 (+0,09%)

Fermo: +22 (+0,19%)

Ancora: +29 (+0,08%)

Liguria:

Imperia: +9 (+0,05%)

La Spezia: +8 (+0,05%)

Genova: +44 (+0,08%)

Calabria:

Vibo Valentia: +37 (+0,54%)

Reggio Calabria: +34 (+0,11%)

Cosenza: +31 (+0,11%)

Abruzzo:

L'Aquila: +33 (+0,16%)

Teramo: +43 (+0,22%)

Pescara: +20 (+0,10%)

Sardegna:

Sassari: +17 (+0,08%)

Nuoro: +8 (+0,07%)

Umbria:

Terni: +11 (+0,08%)

Perugia: +70 (+0,14%)

Basilicata:

Matera: +16 (+0,16%)

Potenza: +14 (+0,07%)

Molise:

Isernia: +1 (+0,02%)

Campobasso: +23 (+0,22%)

Valle d'Aosta: