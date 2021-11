Covid, le notizie di oggi: in Italia primo caso di variante Omicron a Caserta. Record di terze dosi di vaccino. Israele chiude le frontiere

Continua l'emergenza covid-19 in Italia e nel mondo. Nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute sono stati registrati 12.877 novi contagi da coronavirus. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 596.898: tasso di positività al 2,2%. Gli attualmente positivi salgono a quota 178.946 (+6.328). Ricoveri covid ancora in aumento nell'ultima giornata. I pazienti totali in area medica sono ora 4.826, con un aumento di 78 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti covid in terapia intensiva sono invece 624 (+68 rispetto a ieri) con 18 ingressi del giorno. La regione con più casi giornalieri è stata il Veneto. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +1.926

Veneto: +2.113

Campania: +1.154

Emilia Romagna: +1.273

Lazio: +1.204

Piemonte: +859

Sicilia:+645

Toscana: +477

Puglia: +299

Friuli-Venezia Giulia: +728

Marche: +427

Liguria: +360

Calabria: +279

Abruzzo: +219

P.A Bolzano: +395

Sardegna: +125

Umbria: +101

P.A Trento: +188

Basilicata: +34

Molise: +26

Valle d'Aosta: +45

Primo caso della nuova variante anche in Italia: si tratta di un professionista che risiede nel Casertano, in Campania. L'uomo era vaccinato con due dosi, cinque familiari risultano positivi. Nel bollettino covid di ieri intanto registrati altri 12.877 casi e 90 morti per Covid. Friuli Venezia Giulia verso la zona gialla da lunedì. Ministero della Salute chiede alle Regioni di rafforzare il tracciamento. Continua la campagna vaccinale con nuovo record di somministrazioni delle terze dosi di vaccino: 283.438 in 24 ore. Salgono anche le prime dosi dopo l’annuncio dell’introduzione del super- Green pass da parte del Governo.

Nel mondo oltre 261 milioni di casi e 5,19 milioni di morti. In Europa si amplia contagio da Omicron: Dopo Belgio, Gran Bretagna, Germania e Italia, anche la Repubblica Ceca ha annunciato un primo caso. Aumentano le restrizioni ai viaggio verso l'africa meridionale ma anche gli spostamenti in generale. In Israele per 2 settimane frontiere chiuse verso tutti i paesi per contenere la variante Omicron. Il governo britannico ha annunciato un inasprimento delle regole di ingresso.