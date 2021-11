In Italia superati i 5 milioni di casi di Coronavirus da inizio pandemia Dall’inizio della pandemia i casi totali di Covid-19 salgono a 5.007.818, i morti 133.674. I guariti sono invece 4.687.701 secondo i dati aggiornati a oggi.

A cura di Susanna Picone

5.007.818. È questo il numero di casi di Coronavirus accertati dall’inizio della pandemia in Italia. Con l’aggiornamento di oggi, domenica 28 novembre 2021, del ministero della Salute, superiamo dunque i 5 milioni di casi di Covid-19 in Italia. Da Mattia, quello che è stato ritenuto il paziente "uno" di Codogno risultato positivo al virus nel febbraio del 2020, con i quasi 13.000 contagi registrati nelle ultime 24 ore saliamo dunque a 5.007.818 casi di positività accertati nel nostro Paese. Di questi oltre 5 milioni di positivi, sempre dall'inizio della pandemia nel febbraio dello scorso anno sono guariti 4.687.701 pazienti, mentre le vittime del Sars-Cov2 sono 133.674.

La situazione in Italia aggiornata a oggi, 28 novembre 2021

Mentre il mondo intero è spaventato dalla nuova variante Omicron già arrivata anche in Italia, gli attuali positivi sono in questo momento 186.443, in aumento di 7.497 unità da ieri, contro i 6.328 del giorno prima. Di queste persone che stanno combattendo contro il Covid-19 180.841 sono in isolamento domiciliare, 4.964 sono ricoverati in ospedale (138 in più rispetto a ieri) e 638 sono in terapia intensiva. I pazienti ricoverati in terapia intensiva Covid in Italia sono 14 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39, secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Con i 512.592 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,1% di ieri. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.493 positivi in un giorno su 113.407 tamponi), seguita da Veneto (+2.082), Emilia Romagna (+1.344), Lazio (+1.255) e Campania (+1.147).