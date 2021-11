Covid Campania, 1.147 contagi e 3 morti: bollettino di domenica 28 novembre 2021 Bollettino dell’Unità di Crisi della Campania del 28 novembre 2021: sono 1.147 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 29.578 test, si registrano 3 morti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 1.147 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 29.578 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,87% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto rispetto a quello registrato ieri del 3,88%, con 1.154 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 29.695 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi).

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, domenica 28 novembre 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, sabato 27 novembre 2021. Si registrano anche 3 nuovi morti per Covid, dei quali 2 nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Aumentano anche se di poco i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania, mentre restano stabili nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva restano 25 (+0) su 656 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 298 a 300 (+2) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

In Campania la terza dose del vaccino anti Covid è aperta a tutti dopo cinque mesi dall'inoculazione della seconda. A ribadirlo un post su Facebook del presidente della Regione, Vincenzo De Luca:

In linea con quanto definito nel corso delle ultime riunioni con i dirigenti delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania e confermato dalle decisioni del Governo a livello nazionale, le vaccinazioni con terza dose vengono ulteriormente anticipate. Le terze dosi sono aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di categorie trascorsi i cinque mesi dall'ultima somministrazione. Ogni cittadino che voglia può ricevere la terza dose rivolgendosi direttamente ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione. Resta priorità assoluta il completamento della somministrazione delle dosi ‘booster' per il personale sanitario, quello delle Rsa e del personale scolastico.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 (+0)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 302 (+2)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.