Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: manifestazioni no Green pass in tutta Italia. Domani Cdm su scuola e trasporti. Contagi in aumento

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 4.522 nuovi casi su 241.890 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino di ieri. Il tasso di positività è in netta diminuzione rispetto al 3,5% di ieri e si ferma all'1,9%. Si segnalano anche altri 23 morti, mentre salgono i pazienti nei reparti di terapia intensiva (+7) e i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+99). Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +641

Veneto: +490

Campania: +236

Emilia-Romagna: +299

Piemonte: +224

Lazio: +543

Puglia: +132

Toscana: +271

Sicilia: +436

Friuli-Venezia Giulia: +89

Marche: +67

Liguria: +139

Abruzzo: +29

P.A. Bolzano: +33

Calabria: +110

Sardegna: +282

Umbria: +114

P.A. Trento: +37

Basilicata: +29

Molise: +1

Valle d'Aosta: +5

Aumentano i contagi collegati alla variante Delta. A Palermo una bambina di 11 anni, affetta da una malattia pregressa, è morta dopo essere stata contagiata dalla sorella tornata da un viaggio in Spagna. Governo al lavoro su nodo Green pass per scuola e trasporti: domani Cdm. Oggi in programma numerose manifestazioni in tutta Italia contro il certificato verde. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione: sono 66.469.852 le dosi somministrate finora, mentre 31.001.312 persone ha completato il ciclo vaccinale, pari al 57,40% della popolazione over 12.

Nel mondo 195.286.042 e 4.176.886 morti. Negli Usa la mascherina torna anche per i vaccinati dopo l'aumento dei contagi dovuto alla variante Delta. A Sydney prolungato il lockdown fino a fine agosto mentre nel Regno Unito continua il crollo dei nuovi casi. Alle Olimpiadi di Tokyo registrata la prima positività di un atleta italiano: si tratta di Bruno Rosetti, azzurro del canottaggio, che era anche stato vaccinato con 2 dosi.