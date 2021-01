Torna a salire i contagi da coronavirus in Italia dove i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 15.204 secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del nostro Paese. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono 2.501.147. Nell’ultima giornata sono stati registrati 467 morti per Covid (ieri erano 541), per un totale di 86.889 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 1.936.289 (+19.172). I casi attualmente positivi sono 477.969, di cui 21.161 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.352. I test effettuati nelle ultime 24 ore, considerando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici, sono stati 293.770. Ecco i dati regione per regione :

Lombardia: +2.293

Veneto: +2.385

Piemonte: +821

Campania: +1.178

Emilia Romagna: +923

Lazio: +1.338

Toscana: + 502

Sicilia: +996

Puglia: +1.233

Liguria: +268

Friuli Venezia Giulia: +360

Marche: +466

Abruzzo: +344

Sardegna: 251

P.A. Bolzano: +548

Umbria: +415

Calabria: +263

P.A. Trento: +242

Basilicata: +76

Molise: +63

Valle d'Aosta: +17

Continua al campagna vaccinale in Italia nostante i ritardi nelle consegna delle dosi. Nel nostro Paese vaccinate completamente contro il coronavirus oltre 290.000 persone mentre sono oltre 1,6 milioni le dosi somministrate. Proprio sui ritardi nelle consegne ha risposto al commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri l'ad di Pfizer Italia. “Pfizer non favorisce gli Usa. L’Italia avrà le sue fiale anche se ci fa causa" ha dichiarato infatti Päivi Kerkola, amministratrice delegata di Pfizer Italia che parla a nome e per conto dell'azienda dopo che Arcuri ha annunciato ricorso a vie legali anche in sede comunitaria.

Proprio l'Ue invece è impegnata nelle stesse ore nella battaglia contro l'altra casa farmaceutica produttrice di vaccini anti covid Astrazeneca. C0è stato uno "Scambio costruttivo con il Ceo di AstraZeneca Pascal Soriot sulle consegne del loro vaccino dopo l'approvazione. L'Ue rimane unita e ferma. Devono essere rispettati gli obblighi contrattuali, i vaccini devono essere consegnati ai cittadini dell'Ue"ha spiegato la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides dopo l'ennesima riunione tra Ue e azienda. "Ci rammarichiamo per la continua mancanza di chiarezza sul programma di consegna e chiediamo ad AstraZeneca un piano chiaro per la consegna rapida della quantità di vaccini che abbiamo riservato per il primo trimestre. Lavoreremo con l'azienda per trovare soluzioni e fornire rapidamente vaccini", ha aggiunto.

Nel mondo oltre cento milioni di contagi e 1,2 milioni di morti covid. Tornano le misure di lockdown e le chiusure dei confini in molti Paesi. Il Portogallo sospende tutti i collegamenti aerei col Brasile e la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese. In Gran Bretagna obbligo di quarantena sorvegliata in hotel per chi arriva da 22 paesi.