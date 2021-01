Sono 1.313 i nuovi casi di coronavirus in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi Regionale della Campania, nell'odierno bollettino sull'emergenza sanitaria pubblicato nel pomeriggio. Ieri si erano registrati invece 1.178 nuovi casi di positività al Coronavirus in regione, a fronte di 15.933 tamponi analizzati. Curva del contagio dunque nuovamente in rialzo in regione. Si tratta di 1.313 nuovi positivi (di cui 123 identificati da test antigenici rapidi): 1.103 gli asintomatici, contro 87 sintomatici. Sono stati eseguiti in tutto 16.112 tamponi, di cui 1.904 antigenici rapidi.

Sono invece 35 i nuovi decessi in regione registrati nelle ultime 24 ore, con il totale di decessi che sale così a 3.704 casi. Aumentano anche i guariti: 684 nell'ultimo bollettino, che portano il totale a 150.950 persone guarite da inizio pandemia. In Campania restano ora 1.474 persone ricoverate in ospedale nei reparti Covid ordinari, con altre 98 persone nei reparti di terapia intensiva. Da inizio pandemia, sono stati 218.243 i casi totali di Coronavirus in regione, con 2.383.402 tamponi totali analizzati.

La situazione Covid a Napoli

Il Comune di Napoli ha intanto ridotto i bollettini settimanali, che prima venivano pubblicati il lunedì, il mercoledì ed il venerdì: da questa settimana, l'appuntamento con i dati di Palazzo San Giacomo è stato ridotto ad uno solo, con la pubblicazione che avverrà ogni mercoledì. Ieri, dunque, il nuovo bollettino, i cui dati si riferiscono agli ultimi sette giorni: un lasso di tempo in cui si sono registrati 1.221 nuovi casi positivi al Coronavirus, con il record di guariti (quasi diecimila), con 43 nuovi decessi nel capoluogo partenopeo che supera così quota mille da inizio pandemia.