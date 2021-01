Sono 1.221 i nuovi casi positivi al Coronavirus a Napoli rispetto a sette giorni fa. Ma spicca anche il numero elevatissimo di guariti (poco meno di diecimila) che fa crollare a circa 4.500 i casi attualmente attivi in città Questo il dato emerso dal bollettino settimanale diffuso da Palazzo San Giacomo nella giornata di oggi. Da questa settimana, infatti, è cambiato nuovamente l'aggiornamento sull'emergenza da Coronavirus in città: dopo un primo periodo quasi giornaliero, venne "istituzionalizzato" un doppio bollettino settimanale (martedì e venerdì), poi divenuto triplice (lunedì, mercoledì e venerdì), fino allo scorso mercoledì 20 gennaio. Adesso, il bollettino diventata settimanale, con un solo aggiornamento di mercoledì in mercoledì.

Sono 4.577 i casi attualmente positivi nel capoluogo di Napoli: tra questi, ci sono 4.257 persone in isolamento domiciliare perché asintomatici o paucisintomatici, cui si aggiungono altri 320 persone ricoverate in ospedale, in calo rispetto all'ultima rilevazione. Di queste, sono 15 le persone affette da CoViD-19 in terapia intensiva (dato pressoché stabile). In sette giorni, si registrano anche 9.990 nuovi guariti e 43 nuovi decessi in città, che portano il totale rispettivamente a 35.461 guarigioni e 1.038 deceduti per CoViD-19 nel capoluogo partenopeo. Questo il riepilogo complessivo: