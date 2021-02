È di otto persone arrestate il bilancio delle proteste a Copenhagen, capitale della Danimarca, contro il lockdown annunciato dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Circa 1.200 persone hanno sfilato per le strade della città per la manifestazione organizzata dal gruppo "Uomini in nero". Un corteo in larga parte pacifico, con l'eccezione del piccolo gruppo di persone che hanno usato fuochi artificiali per creare disordini e sono state arrestate.

Le misure anti Covid in Danimarca sono attive dal mese di dicembre. Mercoledì scorso il governo ha rimosso solo una piccola parte delle restrizioni in campo, estendo tutte le altre fino al 5 aprile. Una decisione che ha scatenato la rabbia dei gestori di bar, ristoranti e altre attività che rimarranno chiuse. Anche se in Danimarca i nuovi casi giornalieri sono in calo, le autorità sono preoccupata dalla diffusione della variante inglese.