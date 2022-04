Covid, news di oggi: in Italia 87.940 casi e 186 morti, calano ricoveri. Dal primo maggio il green pass non sarà più richiesto

Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 27 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 87.940 nuovi contagi e 186 morti. Il tasso di positività è al 15,9%. Agenas, occupazione posti in reparto sale in 12 regioni. Dal primo maggio si va verso lo stop all'obbligo di mascherine al chiuso ma con alcune eccezioni, come sui traporti, nei cinema e nei teatri. E il green pass non sarà più richiesto, assicura il sottosegretario Costa. Mattarella: "Il Covid c'è ma abbiamo imparato a combatterlo". Intanto, il 91,45% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario, ma arrancano le quarte dosi. Draghi si è negativizzato.

Nel mondo 511 milioni di contagi e 6.23 milioni di morti. Arriva negli Usa il primo test diagnostico dal respiro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0