Covid, le notizie di oggi, verso la terza dose di vaccino per tutti, Rasi: “No psicosi, priorità agli ultrasessantenni”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Nel bollettino di ieri contagi in aumento in Italia: 4.054 contagi e 48 morti. Vaccino, verso la terza dose per tutti. Sileri: "Da gennaio probabile richiamo per over 18". Da domani esame Aifa su nuova dose per vaccinati con J&J. No Green Pass, oggi nuovo corteo portuali a Trieste. Mattarella: "Non possono prevalere teorie antiscienza di pochi". Continuano ad aumentare morti e contagi in Europa: allarme ai massimi livelli in Romania, dove torna il coprifuoco, in Bulgaria obbligo di Green Pass nei locali al chiuso, in Polonia +90% dei contagi in una settimana. In Cina lockdown per 4 milioni di persone nella città di Lanzhou, USA riaprono confini a viaggiatori vaccinati dall'8 novembre.

