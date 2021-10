Covid Campania, 592 contagi e 3 morti: bollettino di mercoledì 27 ottobre 2021 Sono 592 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, su 24.106 tamponi tra molecolari ed antigenici analizzati. Altri tre i decessi. Sono 219 i ricoverati negli ospedali della Campania per Covid. Nell’ultima settimana, contagi in aumento del 34% e 839mila cittadini sopra i 12 anni ancora non vaccinati con alcuna dose.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 592 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. Si conferma, dunque, in rialzo la curva del contagio. Analizzati complessivamente 24.106 tamponi tra molecolari ed antigenici nei vari laboratori regionali nell'ultima giornata. Altri tre invece i deceduti nelle scorse 24 ore. In lieve rialzo, infine, anche i ricoveri ormai da qualche giorno sopra i duecento casi: 219 i ricoverati alla mezzanotte di ieri, con 200 persone nei reparti di degenza ordinaria ed altri 19 in quelli di terapia intensiva. Questo infine il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 200

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, come si evince dal report della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Campania ci sono ancora 839mila cittadini da 12 anni in su (l'età minima per ricevere il vaccino) che non si sono ancora vaccinati contro il Covid19. Ma se si contano i soli cittadini campani tra 12 e 19 anni non vaccinati, sarebbero circa 158mila persone. E nell'ultima settimana in Campania si registra un preoccupante +34% di nuovi positivi nella settimana 18-24 ottobre: lo ha spiegato il direttore scientifico e responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore. Per l'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'incidenza dei positivi su 100mila abitanti in Campania è salita a 43,59, la settimana precedente (11-17 ottobre) era 32,60, e quella prima ancora (4-10 ottobre) era di 30,81 circa.