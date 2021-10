In Campania ci sono 840mila persone che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid Report della Presidenza del Consiglio dei Ministri: in Campania ci sono ancora 839mila cittadini da 12 anni in su che non si sono ancora vaccinati contro il Covid19. I cittadini campani tra 12 e 19 anni non vaccinati ancora sarebbero circa 158mila. Salvatore: “In Campania +34% di nuovi positivi nella settimana 18-24 ottobre”

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania ci sono ancora 839mila cittadini da 12 anni in su che non si sono ancora vaccinati contro il Covid19. In pratica un campano su 6 non è protetto contro il contagio da Coronavirus. È quanto emerge dal report della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In pratica – secondo l'analisi effettuata dal Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania Antonio Salvatore – il 31% della platea 12-19 anni, il 36% di quella 20-59 e il 9% degli over 60. Il 16% della popolazione campana over 12, dunque, non è vaccinato. A livello nazionale, invece, siamo al 14% con 7,6 milioni di non vaccinati. E Antonio Salvatore commenta: “S’impenna la curva del contagio in Italia e in Campania, + 34% di nuovi positivi nella settimana 18 – 24 ottobre”.

I dati per fasce d'età

Secondo la tabella pubblicata nel report, i cittadini campani tra 12 e 19 anni non vaccinati ancora sarebbero circa 158mila. Altri 125mila nella fascia d'età 20-29, 150mila nella fascia 30-39, 149mila in quella 40-49, 122mila nella fascia 50-60 anni, 75mila nella fascia 60-69, 23mila in quella 70-79 e oltre 24mila in quella degli over 80 anni. Una percentuale molto elevata, che mette a rischio contagio anche il resto della popolazione già vaccinata, che con il passare dei mesi vede progressivamente ridurre il numero degli anticorpi presenti nel proprio sistema immunitario, con i rischi maggiori patiti soprattutto dai più anziani e fragili. Nella settimana dal 18 al 24 ottobre, per l'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'incidenza dei positivi su 100mila abitanti in Campania è salita a 43,59, la settimana precedente (11-17 ottobre) era 32,60, e quella prima ancora (4-10 ottobre) 30,81.