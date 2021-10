Covid in Campania: quali sono le città in cui stanno aumentando i casi Campania prima in Italia per nuovi contagiati Covid nelle ultime 24 ore: sono 467. Mentre è terza per positivi totali dall’inizio della pandemia, con 463.434 contagiati, dietro la Lombardia a 891.325 e il Veneto con 477.275. A Napoli città 97 positivi in 24 ore. A Torre Annunziata 32 negli ultimi 4 giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Campania prima in Italia per nuovi contagiati Covid nelle ultime 24 ore: sono 467 secondo il bollettino dell'Unità di Crisi del 24 ottobre 2021. Mentre è terza per positivi totali dall'inizio della pandemia, con 463.434 contagiati, dietro la Lombardia a 891.325 e il Veneto con 477.275. Tra le città più colpite Napoli, con 97 contagiati nella giornata di ieri, secondo i dati dell'Asl Napoli 1 Centro. Nella settimana dal 18 al 24 ottobre, per l'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'incidenza dei positivi su 100mila abitanti in Campania è salita a 43,59, la settimana precedente (11-17 ottobre) era 32,60, e quella prima ancora (4-10 ottobre) 30,81.

I contagi per città

Ieri, in Campania si sono registrati 467 nuovi contagiati dal Covid19 su 20.902 test, con un tasso di positività del 2,23%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, con un aumento dello +0,10% e una percentuale di contagi sulla popolazione dell'8,1%. I positivi totali in Campania dall'inizio della pandemia sono 463.434.

A Napoli città si sono registrati 97 nuovi positivi. Mentre in tutta la provincia sono stati 197, con un aumento dello +0,07%. La percentuale dei contagi sulla popolazione è del 9%, mentre i positivi totali sono 274.989. In provincia di Napoli si segnala anche il caso di Torre Annunziata dove si contano 32 nuovi positivi in 4 giorni su 423 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 7,56 per cento. Sono 94 i cittadini attualmente positivi.

Leggi anche Resta in carcere il no green pass arrestato sabato a Milano: a processo il 2 novembre

Nella provincia di Salerno si contano 55 nuovi positivi in 24 ore, con un aumento dello +0,07%, e una percentuale di positivi sulla popolazione del 6,8% e un totale di 74.186 positivi. A Caserta i positivi sono stati 150, con un aumento dello +0,21%, e una percentuale di positivi sulla popolazione del 7,7%, con un totale di 70.637 positivi dall'inizio della pandemia. Ad Avellino sono 10 positivi nuovi (+0,05%), una percentuale di positivi sulla popolazione del 5,2% con 21.600 positivi dall'inizio della pandemia. In provincia di Benevento ci sono 4 positivi nuovi nelle ultime 24 ore (+0,03%), con una percentuale di positivi sulla popolazione del 5% e un 13.640 positivi totali. Mentre i positivi totali fuori provincia sono 1035. I morti totali in Campania dall'inizio della pandemia nel 2020 sono stati 8.033.