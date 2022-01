Covid, le news di oggi, calano ricoveri e terapie intensive, verso estensione illimitata del Green Pass a chi ha la terza dose

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi giovedì 27 gennaio 2022. Nel bollettino dei contagi di ieri 167.206 nuovi casi e 426 morti, calano ricoveri e terapie intensive. Le Regioni chiedono di modificare le regole a partire dal sistema dei colori. Scuola, presidi: 32% di classi dell'infanzia in Dad, Figliulo: "Buona disponibilità di monoclonali, prossima settimana altri arrivi". Green pass rafforzato, il governo è pronto a spostarne in avanti la durata per chi ha la terza dose. Pfizer-BioNTech, al via test clinici vaccino contro Omicron.

Nel mondo 362.467.496 casi di Coronavirus. Oms, rallenta crescita contagi: +5% in una settimana. Record di casi in Germania (164mila in 24 ore), Repubblica Ceca (39.614), Ungheria (20.174) e Russia (74.692, record per sesto giorno consecutivo). Israele valuta quarta dose vaccino per tutti gli over 18. L'Austria ha revocato il lockdown per i non vaccinati. Da febbraio basterà Green Pass per arrivi da Ue, nuova ordinanza di Speranza.

