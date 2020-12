Oggi è il Vaccine day, in Italia e in tutta l'Ue vengono somministrate le prime dosi del vaccino covid Pfizer-Biontech che ieri hanno raggiunto lo Spallanzani di Roma dove la prima vaccinata è stata un'infermiera, la 28enne Claudia Alivernini, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. A lei seguiranno altri operatori sanitari in tutta Italia nel corso della giornata. Una notizia che il Premier Giuseppe Conte così' ha voluto descrivere: "È il Vaccine Day. Oggi l’Italia si risveglia. Questa data ci rimarrà per sempre impressa". "E' come se dopo una lunga notte, potessimo finalmente rivedere l'alba. Il mattino però è ancora lontano" ha affermato invece il ministro della Salute Roberto Speranza.

Nell'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della salute registrati ulteriori 10.407 contagi e 261 morti per Covid con il Veneto che resta la regione più colpita. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in totale sono stati 81.285. In Italia risale così al 12,8% il rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati. I casi attualmente positivi sono 580.941, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva per Covid in Italia sono 2.582. Le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +1.606

Veneto: +2.523

Piemonte: +417

Campania +539

Emilia Romagna: +1.756

Lazio: +1.123

Toscana: +402

Sicilia: +337

Puglia: +544

Liguria: +34

Friuli Venezia Giulia: +224

Marche: +206

Abruzzo: +34

Sardegna: +173

P.A. Bolzano: +0

Umbria: +51

Calabria: +237

P.A. Trento: +124

Basilicata: +25

Valle d'Aosta: +24

Molise: +28

Nel mondo superati gli 80 milioni di contagiati dal coronavirus mentre i decessi covid sono quasi 1,8 milioni ma son già 4 milioni le persone che hanno ottenuto un vaccino. Così come in Italia oggi sarà vaccine day anche per il resto dell'unione europea che ha scelto al data del 27 dicembre per partire tutti insieme con la somministrazione delle prime dosi.