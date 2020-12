Sono 310 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 3.382 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 9,1% (dovuto al minor numero di tamponi fatti), rispetto all'8,35% di ieri. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania diffuso oggi 27 dicembre 2020. Numeri mai così bassi negli ultimi 3 mesi, quando il 30 settembre scorso si registrarono 287 positivi su 5584 tamponi, e che potrebbero essere legati ai giorni di festività con molti laboratori privati chiusi e molte persone restie ad uscire di casa. Dei 310 positivi nuovi, solo 7 sono sintomatici e altri 303 asintomatici. Numeri che portano il totale dei positivi a 186.131 su 1.992.877 di tamponi fatti dall'inizio della pandemia. Si registrano purtroppo anche 8 decessi, di cui 3 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei morti arriva così a 2.686 dall'inizio della pandemia. Mentre sono 790 i guariti del giorno, per un totale di 103.370 guariti. Intanto, da domani, lunedì 28 dicembre, la Campania tornerà zona arancione.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 95

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.440** Posti letto Covid e Offerta privata

Vaccine-Day in Campania, dose anche per De Luca

Oggi centinaia di persone in Campania hanno fatto il vaccino per il Coronavirus nella giornata simbolica del Vaccine-Day europea. Ventisette i punti previsti per le vaccinazioni. In ogni Asl e ospedale ci sono stati 100 vaccinati. Al Cotugno di Napoli si è vaccinato anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che poi ha pubblicato la foto sul proprio profilo social. Non sono mancate le polemiche di chi ha fatto notare che i politici non erano inclusi nel primo scaglione dei vaccini di oggi, riservato solo a medici e infermieri o ad anziani delle case di riposo.