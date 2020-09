Aumentano ancora i casi di Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria è salito a quota 306.235 (+1912 ieri). I guariti sono 222.716 (+954) e i decessi 35.801 (+20). È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 25 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. Nel nostro paese si registrano attualmente 47.718 casi positivi (+938). Di questi 2.737 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 244 in terapia intensiva. La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+277), seguita da Campania e Lazio. Sono 107.269 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per un totale di 10.894.963 dall'inizio della pandemia.

Questa la situazione regione per regione:

Lombardia: 105.732 (+277)

Emilia-Romagna: 34.833 (+122)

Piemonte: 34.799 (+120)

Veneto: 26.598 (+196)

Lazio: 15.435 (+230)

Toscana: 14.355 (+139)

Liguria: 12.944 (+73)

Campania: 11.355 (+253)

Marche: 7.851 (+33)

Puglia: 7.394 (+90)

Sicilia: 6.466 (+107)

Trento: 5.829 (+23)

Friuli Venezia Giulia: 4.526 (+37)

Abruzzo: 4.317 (+51)

Sardegna: 3.528 (+57)

Bolzano: 3.438 (+52)

Umbria: 2.318 (+23)

Calabria: 1.906 (+10)

Valle d’Aosta: 1.288 (+1)

Basilicata: 691 (+13)

Molise: 632 (+5)

In questo quadro il Ministro della Salute Roberto Speranza ieri ha ricordato che "il virus circola in maniera significativa. Circola moltissimo in Francia, in Spagna, in tanti paesi del Nord Europa ma anche in Italia. Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione e con le misure e i comportamenti individuali, che sono essenziali". "Sullo stato d'emergenza – ha detto – faremo una valutazione da qui a qualche settimana quando arriverà a scadenza, e ci teniamo pronti a ogni evenienza, abbiamo bisogno di essere pronti a misure, qualora dovessero essere necessarie, a livello di piccoli territori, a livello sub-provinciale, escludiamo in questo momento interventi più larghi", ha assicurato.