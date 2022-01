Covid, news di oggi: Pfizer avvia test vaccino contro variante Omicron. Morto per Coronavirus in ospedale a Torino un bambino di 10 anni

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi mercoledì 26 gennaio 2022: nell'ultimo bollettino 186.740 nuovi casi e 468 decessi. Morto per Coronavirus in ospedale a Torino un bambino di 10 anni. Il generale Figliuolo conferma che "siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa". Le Regioni chiedono una revisione delle regole a partire dalla modifica del sistema dei colori. Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid: il totale delle somministrazioni sale a 124.713.311. Green pass rafforzato, il governo è pronto a spostarne in avanti la durata per chi ha la terza dose. Scuola, vaccinati in classe anche alle elementari con 2 positivi: l’idea del Governo per evitare la Dad. Ricoveri e terapie intensive: stabile l'occupazione nei reparti, ma cresce in 12 regioni. Pfizer-BioNTech, al via test clinici vaccino contro Omicron

Nel mondo 354.788.076 casi di Coronavirus. Nuovo record di casi in Russia: 67.809 in 24 ore. Corea Sud, volano i contagi e superano quota 13.000. Hans Kluge (Oms) ha spiegato a Fanpage.it perché la pandemia di Covid-19 non finirà nel 2022. Israele valuta quarta dose vaccino per tutti gli over 18. Ue chiede addio a mappe contagio, vale il pass: limitazioni per non vaccinati in zone ad alto rischio.

