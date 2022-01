Covid Lazio, il 26 gennaio 14987 casi e 18 morti: 7968 contagi a Roma Sono 14.987 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Diciotto le persone decedute a causa della covid-19.

A cura di Natascia Grbic

Sono 14.987 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato la Regione nel bollettino di oggi, martedì 26 gennaio 2022. Sono stati processati 24.122 molecolari e 75.229 antigenici per un totale di 99.351 test. Le persone decedute sono 18, le guarite 10.617. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'15%. I casi nella città di Roma sono 7.968, nelle province 3.380. "I dati su basi settimanale inducono a una stabilizzazione – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – bassa la probabilità di un cambio di colore".

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 283379. I pazienti ricoverati in area medica sono 2102, 205 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 281072 persone. In totale sono morte 9717 persone e ne sono guarite 532783. Il totale dei casi esaminati è 825879.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.916 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.445 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.607 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 1.024 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.350 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.