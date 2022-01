Covid, a Napoli 36.927 positivi e 303 ricoveri in due settimane: saturi gli ospedali I dati della pandemia da Covid a Napoli: oltre 40mila positivi, ma tasso di positività in calo. Ospedali saturi per ricoverati Covid. La relazione del Comune.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 36.927 i nuovi positivi al Coronavirus nella città di Napoli nelle ultime due settimane. Il dato emerge dalla relazione presentata a Palazzo San Giacomo dall’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada. Il tasso di contagio, tuttavia, appare in fase decrescente: in 14 giorni infatti è passato dal 27,13% al 14,58%, quasi dimezzatosi. Anche i ricoveri appaiono in fase calante: il picco era stato raggiunto il 17 gennaio con 68 ricoveri in ospedale, mentre una settimana dopo i ricoveri sono scesi a 5 appena.

I dati del Comune di Napoli: in calo il contagio

I dati si riferiscono al periodo tra il 12 ed il 24 gennaio 2022: i due estremi appaiono quasi agli antipodi se messi a confronto. Il 12 gennaio c'erano stati a Napoli ben 5.772 positivi (con tasso di positività al 27,13%), con il 14,99% di sintomatici. Due settimane dopo, il 24 gennaio, i nuovi positivi erano 2.918 (con tasso di positività al 14,58%), con il 2,47% di sintomatici.

Covid a Napoli, i numeri della pandemia

Al momento sono 41.762 i casi attualmente positivi, ma i dati da inizio pandemia sono più severi. Al 23 gennaio, sono 171.385 i contagi a Napoli città, con 127.299 guariti e 2.185 vittime: gli ultimi 10 decessi cittadini si sono registrati all'Ospedale dei Colli (6), Cardarelli (2), Santa Maria delle Grazie (1) e altri a domicilio (2). Al momento, ci sono 286 persone ricoverate in degenza ordinaria, altri 17 sono invece in terapia intensiva, per un totale di 303 persone ricoverate.

La situazione negli ospedali di Napoli

Questa invece la situazione dei posti letto nei Covid Hospital di Napoli, dalla quale emerge una condizione di saturazione dei posti letto un po' ovunque, sia in terapia intensiva sia in degenza ordinaria. Nel dettaglio: