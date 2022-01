Covid Campania, oggi 12.854 contagi e 43 morti: bollettino di mercoledì 26 gennaio 2022 Sono 12.854 i nuovi positivi a Covid in Campania, altri 43 i decessi: superate le 9mila vittime da inizio pandemia. Stabili i ricoveri, poco sotto i 1.500.

Sono 12.854 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 90.530 tamponi analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia. Dei nuovi casi emersi, 4.096 sono risultati positivi a 32.786 tamponi molecolari, mentre i restanti 8.758 sono risultati positivi a 57.744 tamponi antigenici rapidi.

Alto il numero dei decessi: 43 i morti per Covid registrati nel bollettino di oggi, di cui 32 nelle ultime 48 ore ed altri 11 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. Superati dunque i novemila morti da inizio pandemia: un dato che colloca la Campania tra le regioni con il più alto tasso di mortalità in Italia per Covid. Stabili invece i ricoveri negli ospedali regionali, con 1.482 persone nelle strutture ospedaliere adibite ai malati di Covid, di cui 102 nei reparti di terapia intensiva e altri 1.380 pazienti nelle aree di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 102

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.380

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Contagio che intanto continua a crescere: preoccupano in particolare due nuovi focolai scoperti nelle residenze per anziani. Sono 17 i casi accertati finora in quella di Ariano Irpino, mentre sono 6 i positivi in quella di Grottaminarda. Fortunatamente, l'alta protezione offerta dal vaccino sta scongiurando problemi più gravi. Ma la variante Omicron continua a correre con grande velocità in tutta la regione.