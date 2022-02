Covid Italia, news di oggi: calano Rt, incidenza e ricoveri. Speranza: “Fase di apertura grazie ai vaccini ma serve gradualità”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi sabato 26 febbraio. Calano ancora contagi e ricoveri in Italia, nel bollettino di ieri 40.948 positivi e 193. Brusaferro: "Conferma decrescita curva, giù casi per tutte età". Monitoraggio Iss: Rt in calo a 0,73, incidenza giù a 552 e occupazione terapie intensive al 8,4%. Nuovi cambi di colore dalla prossima settimana, Speranza: "Fase di apertura grazie ai vaccini ma serve gradualità". Da aprile addio progressivo alle restrizioni anti contagio, stop a stato di emergenza. L'Ema ha dato l'okay alla terza dose del vaccino Pfizer per over-12. In Italia oltre 48.1 milioni di vaccinati completi. Via libera della Camera al decreto legge che inserisce l'obbligo vaccinale agli over 50. Nel mondo casi in calo e via le restrizioni un po' ovunque.

