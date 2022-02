Covid Lazio, bollettino di sabato 26 febbraio: 4.482 nuovi casi e 23 morti, 2.128 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, sabato 26 gennaio 2022: sono 4.482 i nuovi positivi, di cui 2.128 a Roma, mentre i morti registrati sono 23.

Nella giornata di oggi, sabato 26 febbraio 2022, i nuovi contagi registrati all'interno della regione Lazio sono 4.482 su un totale di 47.334 tamponi effettuati, di cui 12.976 molecolari e 34.358 antigenici. Il rapporto fra il numero di pazienti positivi all'infezione di Covid -19 e il numero di tampone realizzati è di 9,4%.

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, inoltre, ha fatto sapere che le persone guarite dal coronavirus nelle ultime 24 ore sono 11.145, mentre i morti 23, 15 in più rispetto a ieri. Nella città di Roma, infine, i contagi di oggi sono 2.128 e nelle province 1137.

Dati ospedalieri della regione Lazio

Nella giornata di oggi, nella regione Lazio, si contano 149693 attuali casi positivi: di questi 148115 persone si trovano in isolamento domiciliare,1447 sono ricoverati in ospedale nei reparti ordinari e 131, 3 in meno rispetto a ieri, si trovano in terapia intensiva.

Nella regione Lazio, infine, dall'inizio della pandemia si contano 1068456 casi esaminati: fra questi le persone guarite sono 908356 e quelle decedute 10407.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 879 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 642 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 607 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 270 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 414 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 533 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 349 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 176 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Prenotazioni Novavax

Dalla giornata di venerdì 25 febbraio, inoltre, è stata resa disponibile la prenotazione per il vaccino Novavax per cui la regione Lazio, oltre ad aver costituito 15 hub specializzati, di cui uno a Roma realizzato da Acea, ha messo a disposizione 15mila shot al giorno. Tutte le altre dosi di vaccino, invece, possono essere somministrate adesso senza alcun bisogno di prenotare l'appuntamento.