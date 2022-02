Vaccini Covid, da domani partono le prenotazioni di Novavax: disponibili 5mila slot al giorno Nella giornata di domani partono le prenotazioni per il vaccino Novavax nella Regione Lazio. Con una nota, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha fatto sapere che saranno disponibili 5mila slot al giorno.

A cura di Beatrice Tominic

Come si scopre in una nota inviata dallo stesso assessore alla Sanità per la Regione Lazio, grazie alle rassicurazioni arrivate dal Commissario Figliuolo sull'arrivo delle prime forniture di vaccino, è stata disposta l'apertura delle prenotazioni per la somministrazione del Novavax a partire da domani, venerdì 25 febbraio. Sul portale regionale adibito alle prenotazioni dei vaccini contro il Covid -19, infatti, da domani ognuno potrà prenotare la sua prima o la seconda dose di vaccino: per il momento si valuta che saranno disponibili 5mila slot al giorno.

La data di partenza delle prime somministrazioni di vaccino Novavax, resta un mistero: lo stesso assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, lo aveva definito qualche settimana fa "un vero e proprio giallo." Le prenotazioni, invece, sarebbero dovute partire nella giornata di oggi: tutti coloro in attesa della prima e della seconda dose di vaccino, da ricevere a distanza di almeno 120 giorni l'una dall'altra, avrebbero potuto fissare il loro appuntamento. Nella giornata di ieri, invece, è arrivata l'ennesima smentita e anche stavolta la possibilità di prenotarsi è stata rimandata.

Il vaccino Novavax per convincere i Novax

Sono molte le speranze riposte nel vaccino Novavax che, grazie alla sua composizione, che si differenzia da quella delle tipologie precedenti, potrebbe convincere anche le persone no vax. Mentre lo Pfizer e il Moderna, infatti, sono composti da acido ribonucleico messaggero, conosciuto più comunemente mRNA, i vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson utilizzavano come vettore virale un adenovirus: questa nuova tipologia di vaccino, tanto attesa nel nostro Paese, invece, contiene subunità di proteine ricombinanti.

Per la somministrazione del Novavax, inoltre, la Regione Lazio ha già predisposto su tutto il territorio 15 hub dedicati: il punto per le iniezioni di Novavax nella capitale, ad esempio, sarà quello realizzato da Acea.