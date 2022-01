Covid, news di oggi: superati in Italia i 10 milioni di contagi, primo calo degli attualmente positivi da ottobre

Al centro la dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi, a sinistra la dott.ssa Concetta Castilletti, a destra la dott.ssa Francesca Colavita

"La pandemia finirà e usciremo, spero il prima possibile, dallo stato di emergenza. Ma la fine non sarà stabilita da un trattato. Con i virus non si scende a patti". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera la biologa Maria Rosaria Capobianchi, ex direttrice del laboratorio dello Spallazani di Roma (è in pensione da agosto scorso) dove il 31 gennaio del 2020 venne isolato il Coronavirus. Capobianchi è d'accordo con le parole pronunciate dal capo europeo dell'oms, Hans Kluge: "La pandemia finirà. Ma la circolazione del virus continuerà a livelli molto inferiori. Dopo aver raggiunto i 4 milioni di contagiati al giorno, ora l'impennata di casi sembra meno impetuosa. Si spera sia l'ultima ondata, poi lentamente l'infezione si spegnerà". A dimostrarlo sono alcuni precedenti storici: "Prevediamo che accada come ad altri coronavirus dell'uomo, responsabili di raffreddore e febbri lievi. Non sappiamo in quale epoca storica siano arrivati ma tutto fa pensare che al loro ingresso abbiano avuto una storia simile a quella del Sars- CoV-2. Di fronte a virus

nuovi è plausibile che la specie umana sia stata tutta contagiata fino a sviluppare una protezione immunitaria. Oggi abbiamo potuto accelerare questo processo con i vaccini. Stiamo andando verso una fase endemica". C'è sempre il rischio secondo la biologa che arrivi una nuova nuova variante "a sparigliare le carte. Ne abbiamo già viste arrivare cinque che sono diventate protagoniste in virtù di una sempre maggiore facilità a trasmettersi. Ogni giorno abbiamo ancora milioni di casi nel mondo, stiamo dando altre opportunità di mutazione al nostro nuovo ospite".