Covid Italia, le news di oggi: calano contagi e ricoveri. Via libera di Ema a terza dose vaccino Pfizer anche per 12enni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi venerdì 25 febbraio. Calano ancora contagi e ricoveri in Italia anche se più lentamente: nell'ultimo bollettino del Ministero si registrano ulteriori 249 morti covid. Da aprile addio progressivo alle restrizioni anti contagio, stop a stato di emergenza. L'Ema ha dato il via libera ala terza dose del vaccino Pfizer per over-12. In Italia oltre 48.1 milioni di vaccinati completi. Via libera della Camera al decreto legge che inserisce l'obbligo vaccinale agli over 50. Nel mondo casi in calo e via le restrizioni un po' ovunque. Secondo Oms le vittime per Covid-19 sono diminuite ma l'Italia resta il secondo Paese per decessi in Europa.

