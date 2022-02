Più di 5 milioni di bambini nel mondo hanno perso uno dei genitori a causa del Covid Lo indicano le stime basate sui decessi per Covid fino al 31 ottobre 2021 e che confermano il tragico impatto della pandemia a livello globale.

A cura di Valeria Aiello

Il numero di bambini che si stima abbiano perso uno dei genitori a causa del Covid è salito a oltre 5 milioni a livello globale. Lo indicano i dati aggiornati al 31 ottobre che sono stati pubblicati in uno studio sulla rivista scientifica The Lancet Child & Adolescent Health. In particolare, le stime mostrano che due bambini su tre rimasti orfani di un genitore o di un tutore siano adolescenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni, e che tre bambini su quattro abbiano subíto la morte del padre.

Nel complesso, il numero totale di bambini che hanno perso uno dei genitori o un tutore a causa del Covid è quasi raddoppiato dal 1 maggio al 31 ottobre, passando da 2,7 milioni dei primi 14 mesi di pandemia (dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2021) a circa 5,4 milioni al 31 ottobre. “A livello globale, stimiamo che per ogni persona registrata come morta per Covid-19, un bambino sia rimasto orfano o abbia perso un tutore affidatario – precisano gli studiosi – . Questo è l’equivalente di un bambino ogni sei secondi che affronta un rischio maggiore di avversità per tutta la vita a meno che non venga fornito un sostegno adeguato in tempo”.

Lo studio ha anche mostrato come, nei Paesi dove le famiglie sono più numerose, come le regioni dell’Africa, del Mediterraneo orientale e del Sud-Est asiatico, il numero di bambini rimasti orfani di uno dei genitori o di un tutore abbia tuttavia superato il numero di decessi per Covid-19. Per il Sud-Est asiatico, gli aumenti sono stati anche collegati alle devastanti ondate di infezione dovute alla variante Delta e nuovi dati sui decessi in eccesso per l’India.

“Questi dati suggeriscono che una rapida accelerazione dell’adozione del vaccino è strategicamente necessaria per proteggere i bambini in queste tre regioni, ma queste stesse tre regioni hanno la copertura vaccinale più bassa – hanno osservato i ricercatori – . Le stime della copertura vaccinale anti-Covid entro il 9 settembre 2021 hanno mostrato che il 4% della popolazione nella regione africana, il 21% nella regione del Mediterraneo orientale e il 34% nella regione del Sud-Est asiatico avevano ricevuto almeno una dose rispetto al 53% dell’Europa, al 56% delle Americhe e al 67% delle regioni del Pacifico occidentale”.

Come parte di questo lavoro, gli autori hanno anche sviluppato un calcolatore in tempo reale: questi dati suggeriscono che a livello globale, i bambini rimasti orfani di uno o entrambi i genitori o di un tutore affidatario abbiano raggiunto 6,7 milioni a gennaio 2022.