Covid Lombardia, bollettino del 25 febbraio: oggi 4.599 casi e 50 morti Sono 4.599 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, con altri 50 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, venerdì 25 febbraio 2022.

Sono 4.599 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 63.428 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di venerdì 25 febbraio 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 50 decessi: ieri erano state registrate 45 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono arrivati a 38.518. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, a fronte di un numero minore di tamponi: ieri in Lombardia i contagi giornalieri di Coronavirus erano stati 5.239 su 76.469 tamponi. A livello di ricoveri, calano quelli nei reparti d'area medica degli ospedali e anche quelli in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa nel dettaglio la situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 1.187 (nove in meno rispetto ai 1.196 di ieri). Cala/aumenta anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 103 (ieri erano 111). La percentuale di posti letto Covid occupati in terapia intensiva e in area medica è inferiore alle soglie per la zona gialla: da lunedì 28 febbraio, come anticipato dal presidente Attilio Fontana, la Lombardia tornerà dunque in zona bianca.

