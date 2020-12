Per entrare negli Stati Uniti, dal Regno Unito, bisognerà avere un test negativo al Covid-19, effettuato entro le 72 ore dalla partenza. La nuova disposizione sarà in vigore da lunedì. Lo ha reso noto il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), in un comunicato, che arriva sullo sfondo dei crescenti timori per la diffusione della nuova variante inglese del coronavirus, risultata più contagiosa. La decisione rappresenta una svolta rispetto alla posizione finora tenuta dall'amministrazione Trump, che solo martedì scorso aveva detto alle compagnie aeree di non voler richiedere tampone negativo per gli arrivi dalla Gran Bretagna. Il provvedimento dovrebbe essere firmato oggi, secondo i media americani, ed entrare in vigore dal 28 dicembre.