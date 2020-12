Papa Francesco ha fatto il suo regalo di Natale agli ultimi della Città Eterna. Il pontefice ha donato quattromila tamponi per l'individuazione del Covid-19 destinandoli ai senza tetto, grazie all'impegno dell'Elemosineria Apostolica che ha ricevuto un nuovo impulso in questi anni sotto la direzione del cardinale Konrad Krajewski e per volontà di Bergoglio, moltiplicando le iniziative a favore degli ultimi, in particolare di chi si trova a vivere senza un tetto sopra la testa. È notizia proprio di questi giorni che l'infaticabile cardinale Krajewski è risultato positivo al coronavirus, tanto che anche il Papa si è sottoposto nuovamente alle analisi per l'individuazione del Covid risultando però negativo. I tamponi, donati dalla Slovenia al Vaticano, saranno eseguito dall'associazione Medicina Solidale, grazie a un accordo con l'Ifo San Gallicano e Roma Capitale.

"Da Medicina Solidale un sentito ringraziamento a Papa Francesco e all'elemosiniere Card. Konrad Krajewski per tutto quello che è stato possibile fare grazie a loro a tutela dei soggetti più vulnerabili, inclusa la diagnostica per il Covid, che ha reso possibile l'accoglienza in strutture dedicate per le persone che erano in strada", fa sapere l'associazione in prima fila nell'offrire assistenza sanitaria gratuita ai più deboli.

L'iniziativa si va ad aggiungere ai tamponi gratuiti per i senza tetto e i volontari in prima fila nella solidarietà che vengono eseguiti da alcune settimane a Binario 95, il dormitorio della Stazione Termini punto di riferimento per chi si trova in una condizione di indigenza e a vivere in mezzo alla strada.