Covid, le notizie di oggi, attesa per il Cdm sul Super Green Pass, verso maggiori restrizioni per i No Vax. Al via prenotazioni terza dose dopo 5 mesi

Aumentano i morti di Covid in Italia: ieri sono stati 83 a fronte di 10.047 contagi. Friuli Venezia Giulia e Alto Adige verso la zona gialla, istituite zone rosse con coprifuoco alle 20. Terza dose, il vaccino potrà essere fatto a cinque mesi dal termine del primo ciclo: pubblicata la circolare del Ministro Speranza in Gazzetta Ufficiale. Rasi: "Dose booster ci rende di nuovo subito immuni". Cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri già oggi per il nuovo Decreto sul Super Green pass: verso restrizioni per i non vaccinati anche in zona bianca. Ipotesi obbligo vaccinale per operatori sanitari, personale Rsa, ma anche forze dell'ordine e insegnanti. Agenas, in 8 regioni e province autonome cresce occupazione nei reparti. Alla Camera sette deputati positivi.

Nel mondo 258.830.653 contagi e 5.166.649 morti. In Israele via ieri alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. Nel Regno Unito il 25% della popolazione ha fatto la terza dose: "Natale sarà sereno, no a piano B". Ancora impennata di contagi in Germania, in Austria terzo giorno di lockdown generalizzato per vaccinati e non. Gli Usa sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca.

