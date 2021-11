Quante sono le persone che non si sono ancora vaccinate in Italia? La quarta ondata di contagi ha travolto tutta Europa. La situazione sta peggiorando anche in Italia, nonostante l’alto tasso di vaccinazione nel nostro Paese stia tenendo la curva sotto controllo. Ma mentre il governo accelera sulle terze dosi, quante sono le persone che non si sono ancora vaccinate?

A cura di Annalisa Girardi

Il governo accelera sulle terze dosi per affrontare la quarta ondata di contagi che sta colpendo tutta Europa. L'Italia fino a questo momento sembra essere stata meno colpita rispetto ad altri Stati, come la Germania o l'Austria: un dato che, secondo l'esecutivo e diversi esperti del mondo scientifico, è da riferire all'alto tasso di vaccinazione nel nostro Paese. Come si legge nel report del governo aggiornato al 23 novembre, infatti, 45.490.030 hanno completato il ciclo vaccinale: si tratta dell'84,23 % della popolazione over 12, cioè quella che può ricevere il vaccino. In totale questa platea è formata da 54.009.944 persone. Ma quante sono allora quelle che non si sono vaccinate nel nostro Paese? Vediamo un po' di numeri.

Nel totale, quindi, sono 8.519.914 i non vaccinati in Italia. Tra questi chiaramente sono comprese anche delle persone che non si possono vaccinare visto il loro quadro clinico. Bisogna poi contare che, anche se ridotto, è compresa anche una quota di persone che hanno fatto la prima dose, ma non hanno completato il ciclo vaccinale. I numeri, al di là di queste precisazioni, variano molto da fascia di età. Partiamo dalla più giovane: tra i 12 e i 19 anni la platea è di 4.627.514 e ad aver completato il ciclo vaccinale (quindi ad aver ricevuto la seconda dose o la dose unica) sono 3.205.931 persone. Questo significa che devono ancora essere vaccinate 1.421.583 persone.

Quanti sono i non vaccinati tra i 20 e i 49 anni

Tra i 20 e i 29 anni la platea si allarga: sono 6.013.709 persone, di cui 5.090.840 vaccinate. Numero che lascia fuori 922.869 non ancora vaccinati. Numeri simili per la fascia 30-39 anni: 5.449.289 persone hanno completato il ciclo vaccinale su un totale di 6.794.332. In questa categoria anagrafica abbiamo quindi 1.345.043 non vaccinati. In quella successiva invece sono 1.695.529: su una platea totale di 8.783.291 i vaccinati sono infatti 7.087.762. Tra i 20 e i 49 anni abbiamo quindi 3.963.441 persone che non si sono ancora vaccinate.

Gli over 50 non vaccinati sono oltre 3 milioni

I cinquantenni sono la platea più ampia se guardiamo alla suddivisione per fasce di età: tra i 50 e i 59 anni ci sono 9.649.960 di persone. Di queste 8.190.495 si sono vaccinate, altre 1.459.465 invece non ancora. Nella fascia anagrafica successiva, tra i 60 e i 69 anni su una platea totale di 7.553.486 persone, di cui 6.672.480 che hanno completato il ciclo vaccinale. Non sono quindi ancora immunizzate 881.006 persone. Dei 6.019.293 di persone tra i 70 e i 79 anni, 5.476.797 sono vaccinate: non lo sono 542.496. Infine, per quanto riguarda gli over 80, dei 4.568.359 ben 4.262.112 sono vaccinati: restano quindi fuori 306.247 persone.

In totale, gli over 50 non ancora immunizzati sono 3.189.214. Contando che si tratta della categoria più a rischio di malattia grave e ricovero in caso di infezione, al di là di quanto possa accelerare il governo sulle terze dosi, abbiamo ancora una platea piuttosto ampia di over 50 che non hanno ricevuto nemmeno una dose o non hanno completato il ciclo vaccinale, restando quindi più vulnerabili al virus.