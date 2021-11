Le province italiane che oggi hanno fatto registrare il maggior numero di casi Covid Quali sono le province italiane in cui è stato registrato oggi, mercoledì 24 novembre, il maggior numero di casi Covid: impennata a Roma, Milano e Napoli. Ma attenzione anche a Padova, Bolzano e Trieste.

A cura di Ida Artiaco

Boom di nuovi casi Covid in provincia di Roma, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 935 contagi. È quella della Capitale la prima provincia italiana per incremento di positivi oggi, come emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Segue la provincia di Milano, con i suoi 737 casi giornalieri, e poi quella di Napoli, anche se in calo rispetto ai giorni scorsi (+485). Si segnalano, ancora, i +410 contagi di Padova, i +394 di Treviso e i +387 di Venezia.

Occhi puntati anche sulla provincia autonoma di Bolzano, dove le infezioni confermate da ieri sono 339, e sulla provincia di Trieste (+298), che presenta l'incidenza più alta di tutta Italia, pari a 683 casi ogni 100mila abitanti. In aumento in Friuli Venezia Giulia, tra le regioni a rischio passaggio in zona gialla, anche i numeri della provincia di Udine (+234).

Tra quelle che al contrario hanno fatto registrare un basso incremento di casi si segnalano la provincia di Isernia (+3), Crotone (+12), Vercelli (+14).

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Brescia: +261 (+0,23%)

Monza-Brianza: +220 (+0,26%)

Milano: +737 (+0,25%)

Veneto:

Padova: +410 (+0,42%)

Treviso: +394 (+0,42%)

Venezia: +387 (+0,47%)

Campania:

Napoli: +485 (+0,17%)

Caserta: +137 (+0,18%)

Salerno: +217 (+0,28%)

Emilia-Romagna:

Bologna:+223 (+0,21%)

Ravenna: +182 (+0,50%)

Forli-Cesena: +198 (+0,46%)

Lazio:

Roma: +935 (+0,31%)

Latina: +137 (+0,34%)

Viterbo: +101 (+0,53%)

Piemonte:

Torino: +319 (+0,15%)

Cuneo: +86 (+0,15%)

Novara: +56 (+0,18%)

Sicilia:

Catania: +194 (+0,24%)

Palermo: +175 (+0,20%)

Messina: +128 (+0,34%)

Toscana:

Firenze: +74 (+0,09%)

Pistoia: +60 (+0,21%)

Pisa: +44 (+0,13%)

Puglia:

Bari: +69 (+0,07%)

Taranto: +52 (+0,12%)

Lecce: +53 (+0,16%)

Trentino:

Bolzano: +339 (+0,40%)

Trento: +151 (+0,30%)

Friuli Venezia Giulia:

Trieste: +298 (+1,02%)

Udine: +234 (+0,42%)

Pordenone: +146 (+0,59%)

Marche:

Ancona: +119 (+0,32%)

Fermo: +63 (+0,50%)

Ascoli Piceno: +60 (+0,45%)

Liguria:

Genova: +206 (+0,34%)

La Spezia: +50 (+0,30%)

Imperia: +97 (+0,55%)

Calabria:

Cosenza: +61 (+0,21%)

Reggio Calabria: +108 (+0,33%)

Vibo Valentia: +37 (+0,50%)

Abruzzo:

Pescara: +72 (+0,35%)

Teramo: +69 (+0,33%)

Chieti: +71 (+0,33%)

Sardegna:

Nuoro: +46 (+0,37%)

Sassari: +73 (+0,34%)

Umbria:

Terni: +18 (+0,13%)

Perugia: +90 (+0,18%)

Basilicata:

Matera: +33 (+0,32%)

Potenza: +12 (+0,06%)

Molise:

Isernia: +3 (+0,07%)

Campobasso: +50 (+0,47%)

Valle d'Aosta: