Covid, le notizie di oggi: Stop stato di emergenza dal 31 marzo, graduale fine obbligo restrizioni

In un intervento a SkyTg24, Giorgia Meloni ha chiesto l'annullamento dell'obbligo di Green Pass. "Do per scontato che non si possa prorogare lo stato di emergenza. Non possiamo certo mantenere lo stato di emergenza e mantenere una misura come il Green Pass che lede i diritti costituzionali come il lavoro e libertà. Non si può avere in una fase di normalità. Se non c'è più l'emergenza, non c'è bisogno della Certificazione verde"