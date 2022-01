Covid Italia, news di oggi, oltre un milione di bimbi under 12 anni ha almeno una dose di vaccino. Iss: per non vaccinati rischio intensiva 39 volte più alto

Fino ad oggi in Italia sono state somministrate 123.819.541 dosi di vaccino anti Covid-19. Le persone con almeno una dose sono 48.755.901, ovvero il 90,27 per cento della popolazione al di sopra dei 12 anni. Quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.049.064, cioè 87,11 per cento della popolazione over 12. Sono 29.955.140 gli italiani che hanno fatto la dose addizionale o booster, cioè il 75,76 per cento della popolazione. Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 48.755.901, il 90,27 per cento della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.049.064, pari all'87,11 per cento della popolazione over 12. I guariti in totale sono 737.257, l'1,37 per cento della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. In totale la somma di chi ha avuto almeno una dose e di chi è guarito da al massimo sei mesi è pari a 49.493.158 ossia il 91,64% della popolazione over 12. Per quanto riguarda la platea pediatrica, i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid sono 1.021.173, pari al 27,93%. Sono 258.996 (il 7,08%) i bambini che hanno già completato il ciclo vaccinale, mentre i guariti da al massimo sei mesi risultano essere 265.490, il 7,26%